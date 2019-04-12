中科管理局20日聯合徵才 釋1200個職缺

2019-04-12 08:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，於4月20日上午在中科管理局一樓舉辦「2019年中科園區廠商聯合徵才活動」，有24家園區廠商，釋出工程師、技術員、行政類職務等1239個職缺。

中科園區營業額持續成長，107年已達7248億元，較106年成長28.56%，就業人數於108年3月已達4萬9千人，再創歷史新高。

中科管理局每一年都會因應園區發展需要及廠商用人需求，舉行聯合徵才的活動，今年與中市就業服務處合作，於4月20日上午在中科管理局一樓共同舉辦「2019年中科園區廠商聯合徵才活動」。

此次徵才活動共有友達光電、台積電、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、光燿科技、先進光電、元翎精密、矽品精密、和大工業、晶元光電等24家園區廠商，釋出工程師、技術員、行政類職務等1239個職缺。

其中，矽品釋出119名、永勝光電230名、先進光電149名、台灣精銳科技120名等。

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