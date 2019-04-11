朱立倫的外婆家 鄭文燦拚梅鶴山莊2021年修復完工

2019-04-11 22:20

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪頭寮的林宅「梅鶴山莊」是大溪前鎮長林熺達祖居，也是前桃園縣長、前新北市長朱立倫的外婆家，2004年登錄為歷史建築，桃園升格後，市府推動梅鶴山莊修復及活化工程，第一期工程於2016年完工，在中央預算補助下，第二、三期工程11日開工，經費約7000萬元，由文化部負擔60％、市府負擔35％、所有權人自籌5％，預計2021年8月完工，完整保存梅鶴山莊清代始建風貌。

市長鄭文燦出席開工祈福儀式表示，「梅鶴山莊」建於1869年（清同治8年），林家先祖林登雲當時擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事負責當地土地管理，林登雲以古人林和靖「梅妻鶴子」的典故命名，展現喜愛大溪田園生活的心境，距今已有百年歷史；梅鶴山莊的建築特色為二落四護龍，正身面寬七開間，許多設計充滿巧思，例如石頭窗、二落四護龍、彩繪及木雕裝飾等，具有傳統美感，同時見證地方發展史。

朱立倫投入政壇後，每每提到自幼在梅鶴山莊由外婆林李春（2017年8月享嵩壽102歲辭世）帶大的往事，朱立倫的舅舅林熺達、大溪林家梅鶴山莊族親會理事長林本堅等族親近100人，踴躍出席開工祈福儀式，族親對於現任市長鄭文燦能重視文化資產，施政不分藍綠，讓後續修復工程經費到位、如期開工，讓老宅能留下來、對後代子孫能承先啟後成為教育基地，大表讚賞！

文化局說，梅鶴山莊整體建築修復後，除提供文化資產預約導覽服務，左護龍將繼續以「街角書屋」概念活化經營，提供古蹟修復類書籍及山莊典藏的古籍、文書等，未來將朝設立私立博物館的目標努力，成為傳承展演大溪文化魅力的基地之一。

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