週五降雨趨緩！北部低溫18度 濕涼持續一週

2019-04-11 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明天（12日）白天全台降雨趨緩，僅東半部地區及各山區有些局部零星降雨；北部及東北部天氣整天較為濕涼，預測最低溫只有18、19度。

中央氣象局預報，今晚至明天（12日）清晨持續受華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區有短暫降雨，花東及南部山區也會有局部短暫陣雨，直到明天白天東北風將乾空氣往南帶後，各地降雨才會趨緩，僅東半部地區及各山區有些局部零星降雨。

天氣風險公司預報，未來一週水氣多 ，冷空氣雖可能時強時弱，但大約都是類似的溫度上下，一直到下週四（18日）開始，東北風減弱、溫度也回升，才有機會開始轉好天氣。

溫度方面，受東北季風影響，明天北部及東北部天氣整天較為濕涼，預測最低溫只有18、19度，其他地區早晚亦涼；白天北部及宜花高溫21至24度，有些涼意到舒適的天氣，其他地區高溫約27至30度。

紫外線方面，明天苗栗以北、花蓮、連江及金門縣為中量級，其餘縣市皆為高量級。

空品方面，明天高屏空品區因位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級；宜蘭、花東地區為「良好」等級，其餘縣市皆為「普通」等級。

另外，今天晚起中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖、金門、澎湖沿海及鄰近海域將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，提醒要到海邊活動的民眾注意安全。

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