機車停車自主開單繳費 北市公館商圈試辦

2019-04-11 19:58

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市交通局為推動智慧城市，從本月15日起在公館商圈推動機車停車自行開單，若以指定APP繳費還可享每筆停車單折扣5元的優惠。

台北市交通局停管處宣布，從今年4月15日起，公館商圈內汀洲路三段、思源街、羅斯福路的路邊1008格機車停車格試辦民眾自行開單，只要下載APP「路邊好停車」，並輸入車號、掃描收費告示牌面即可，繳費方式可以綁定信用卡，或者使用「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「friDay錢包」、「車麻吉」、「ezPay簡單付」、「台北富邦銀行」等方式繳費，只要使用上述8個APP繳費，停車費也將享有5元折扣，限期至今年12月31日，若是民眾隔日停車，也只要在當天收費之前打開「路邊好停車」自行開單即可繼續享優惠。

交通局表示，推動自行開單不僅符合市府推動的電子支付，也是響應環保的趨勢，第一波試辦挑選年輕人較多的公館商圈，若推行順利，7月可望推行到全台北市各商圈，擴大辦理。

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