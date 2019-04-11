南投縣SUPER教師 4名得獎者是…

2019-04-11 19:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣今年度SUPER教師揭曉，幼兒到高中4組各選出一名首獎得主，分別是社寮國小附幼曾麗芳 、廣興國小葉益嘉、大成國中胡詩專、竹山高中陳映辛。陳映辛帶著學生投入志工行列；葉益嘉帶學生登百岳、單車環島，培養吃苦耐勞精神；胡詩專將古典詩生活化；曾麗芳則把教室規室主題區，讓幼兒喜歡來上課。

南投縣SUPER教師每年度各組選出一名首獎得主，給予SUPER教師獎，近幾年成為創新教學領頭羊的爽文國中主任王政忠也曾獲獎，更獲得全國SUPER教師獎。這個獎項都要經過現地訪查與訪談，才由評審評分最後選出4組首獎，頗具公信力。

今年度的南投縣SUPER教師獎得主，今天由南投縣教育產業工會揭曉，4名得主分別是幼兒園組社寮國小附幼曾麗芳、國小組廣興國小葉益嘉、國中組大成國中胡詩專、高中職組竹山高中陳映辛。4位SUPER教師將代表南投縣繼續參加後續的全國獎評選。

縣教育產業工會理事長歐弘堡說，這4位SUPER教師都很用心在創新與獨特的教學，展現熱情，教學也超有效能，像國中組的胡詩專，就把古典詩生活化，並且讓學生從古典詩中學習生命品格，啟發學生人際互動與同理。

幼兒組的曾麗芳老師則讓教室有主題情境，小朋友更有興趣學習；高中職組的陳映辛老師，以科學做服務，帶學生做志工，曾榮獲教育部教學卓越獎銀質奬。

至於國小組的葉益嘉老師，為了讓學生培養吃苦當吃補的精神，規畫登百岳和單車環島畢業旅行，家長從不放心和質疑，到被感動而全力支持。

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