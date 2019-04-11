2019-04-11 15:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今宣布即日起至4月23日，將招募約200名地勤人員，錄取者將依專長分配至相關單位，預計今年7月、8月分梯報到，通過試用期後起薪至少3萬8000元起。

長榮航空指出，公司已連續3年獲得SKYTRAX五星級航空認證，並被TripAdvisor旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」第3名，日前榮登求職指南「Cheers雜誌」2019年新世代最嚮往企業第4名（運輸交通業第1名），這次大舉招募約200名地勤人員，對航空業懷抱熱情與夢想的青年都可來報考。

長榮航空表示，今年將持續引進波音787以及開闢日本名古屋、青森和松山航線，為配合機隊及航班持續增加，及因應未來營運規模需求，這次招募的地勤人員包含財務、營業、客運運務、貨運運務／機艙物流、客服、航技、組員調派、數位行銷／網站經營、電算（軟體開發維運）、電算（系統環境規劃）、職業安全衛生、醫師及高雄機場計時人員等13類別。除職業安全衛生及醫師需要專業證書，財務、航技、數位行銷／網站經營及電算需要相關科系外，其餘職缺不限畢業科系。錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點分別為桃園南崁總公司、台北市區和高雄機場等地。

長榮航空進一步指出，公司一向將人才視為最重要的資產，除提供新進人員完整教育訓練、良好薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，培養成為全方位的國際航空人才。長榮表示，地勤人員錄用後將有3個月試用期，期間薪水約33K，等到3個月試用期過後，起薪至少38K。

長榮將招募200名地勤 起薪38K起。（圖：長榮航空提供）

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