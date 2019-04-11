「童」做巧克力 獨老好開心

2019-04-11 15:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕華山基金會大湖天使站今天在苗栗縣大湖鄉巧克力雲莊舉辦8周年感恩茶會，會中邀請幼兒園小朋友載歌載舞表演，讓長輩非常開心，現場笑呵呵，開心笑聲不斷，小朋友更憶起跟長輩手做巧克力，溫暖了長輩的內心。

大湖天使站表示，由於關環的長輩為獨居長者，平常較少與人互動，希望透過舉辦活動，由小朋友的童言童語和表演，帶給長輩更多童趣，讓長輩能夠開懷，感受到社會的溫暖。陪伴長輩的小朋友也說，可以跟爺爺奶奶一起做巧克力，感覺很不一樣。

已經高齡99歲的吳阿公，因長年居住在大湖偏遠山區，對外交通不便，加上年邁身體老化容易跌倒，吳阿公無法享受外出散步的習慣，基本上只能待在家中，讓阿公覺得相當無聊。

吳阿公昨天看到小朋友充滿童真的表演，臉上掛滿了笑容，之後跟小朋友一起做巧克力，更讓阿公笑不停，心中也跟巧克力一樣甜甜的。

提供場地、招待入園門票與助巧克力DIY材料的大湖巧克力雲莊，總經理胡凱閎說，身為在地企業，所以希望回饋在地弱勢長輩，更希望藉此活動拋磚引玉，讓更多企業加入愛老人行列，照顧更多弱勢長輩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/