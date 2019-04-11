彰化369敬老禮金有機會大復活？縣民樂觀的原因是...

2019-04-11 15:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有機會「大復活」嗎？只有發放一年的彰化縣369敬老禮金福利政策，確定今年要排富，將有20萬人受到影響；但政界不少人士以國中小營養午餐為例，也曾祭出排富條款，但在砲聲隆隆下，最後還是「大復活」，369敬老禮金也有可能步上營養午餐的後塵。

地方人士表示，要發的話就應該全部發，不然就都全部取消才對，因為，原本中低收入戶就有受政府照顧，也是社福團體主要關懷對象，如今縣府喊窮，就應該全部取消才對。

地方人士強調，這種「發一半」的福利政策改革很容易就會失敗，以前縣長魏明谷時代的營養午餐政策為例，因為卓伯源縣長任內實施免費營養午餐，魏明谷一上任，就改成除了中低收入戶、邊緣戶以外，其餘學生自付半額，結果被家長罵翻了，去年以綠能收入為由，再改回吃免費的營養午餐。

有地方人士分析說，這種只改一半的社福政策，會造成兩邊不討好，卻把所有人都得罪的局面，尤其是原本3000元的人，變成領1000元，不罵的人應該是少之又少。

而臉書社團《彰化踢爆網》與《愛秀水說秀水》都在社團舉辦民意調查，由會員進行具名投票，目前都是贊成彰化369敬老禮金採排富條款的票數領先；但有民眾就留表示，排富難認定，要嘛不排富；要嘛都不發；也有民眾強調，花大錢去蓋捷運，這才真是債留子孫。

彰化縣369敬老禮金福利，本來是針對長者來全面發放，也就是只要年滿65歲以上，就依照不同年齡來發放3000元、6000元、9000元不等的敬老金，今年開始則是除了中低收入戶照領以外，其餘年滿65歲以上領1000元，100歲以上領1萬元。

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