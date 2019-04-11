長得像滿天星！烏日、大肚公園綠地 有毒銀膠菊現蹤

2019-04-11 15:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕銀膠菊是有毒的植物，但外型好看，長得很像滿天星，有民眾在烏日的仁德公園發現銀膠菊，更可怕是在仁德公園旁的一棟建物旁的空地，也長出銀膠菊，而且有半人高，呼籲市府快清除，而且應該全面清查，全市其他的公園綠地是否也有銀膠菊。

烏日區公所表示，公園內的銀膠菊會派人前往處理，至於建物旁空地的銀膠菊，若是公有地的人行道，會通報建設局處理，若是私有地，則會請環保局通知地主處理。

有住戶反映，烏日的仁德公園出現銀膠菊，而仁德公園去年就被發現在溜滑梯旁有銀膠菊，烏日公所獲知後，立即前往清除，但現今又再度發現公園有銀膠菊。

烏日麻園溪東路的仁德公園內，目前長出很多小白花，但再仔細一看，就會看到步道旁，長出2、3株的銀膠菊，跟小白花長得很像，一般人很難分辨。

住戶表示，仁德公園的銀膠菊長在步道旁，因為旁邊還長出一堆小白花中，很難看得出來，而公園有很多親子前往遊玩，若家長及小朋友不小心碰觸的銀膠菊就糟糕了。

一位居民表示，比較讓人擔心的是，仁德公園的旁邊有一間建物，屋旁的空地長出多株長得半人高的銀膠菊，令人心驚，住戶希望市府快派人處理。

市議員陳世凱表示，日前住在大肚的民眾向他反映，在大肚區靠近萬里長城有一處綠地有發現銀膠菊，在知會相關單位後已清除。

最近，又有烏日仁德公園附近住戶向他反映，銀膠菊再度出現在仁德公園，顯見中市很多公園綠地都有銀膠菊出現，市府應該全面盤查，立刻清除。

陳世凱表示，銀膠菊全株有毒，有「國際毒草」之稱，釋出的花粉會引起人體過敏、皮膚炎、鼻炎等，吸入過多可能會造成肝臟和遺傳病變。

陳世凱表示，銀膠菊雖然擁有滿天星般的美麗外貌，幼苗也像艾草常使民眾混淆，但是有毒植物，民眾在戶外遊玩時特別注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/