日商三井不動產跨足新竹市！拜會林智堅談投資計畫

2019-04-11 14:50

［記者洪美秀／新竹報導］日商三井不動產近年投資台灣，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗今天首度拜會新竹市長林智堅，說明三井不動產集團在台灣的投資計畫，有意願在竹市投資大型商場，林智堅表示，竹市高所得與高消費力，是企業投資的最佳選擇，將協助提供土地與投資環境資訊，期盼三井企業落腳竹市，促進地方繁榮，增加就業機會。

市府產發處表示，三井不動產集團是日本龍頭不動產開發商，除在日本國內開發住宅、飯店，大型商場及物流等不動產商品，這幾年積極投入台灣市場，包括引進在日本的店家與時尚品牌及人氣餐廳等，已展店的商場，也有亮眼成績。

林智堅說，竹市是年輕的城市，擁有高出生率及高所得和高消費力，城市充滿生命力，去年就吸引法商迪卡儂投資，並會在4月底開幕，相信這家商場的營業額未來會是全國前三名，市府將持續招商引資，邀請優質企業投資竹市，市府會協助解決相關問題，吸引企業進駐。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，對竹市印象很好，他說，三井LaLaport購物中心的消費族群鎖定年輕人口與家庭，對停車位、用地、周邊交通設施有一定需求，竹市的人口集中程度、交通方便性、消費力等條件都很理想，會持續評估竹市適宜地點，有機會一定會進駐竹市。

三井不動產對台灣市場深具信心，會持續在台灣開發商業設施、飯店、住宅、物流設施、複合式開發等專案，目前除已開幕營運的三井台中港OUTLET PARK及三井林口OUTLET PARK，台南市與台北市南港也將展店，集團已把台灣當作日本海外重要營運據點。

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