茄苳國小新建校舍落成啟用 鄭文燦：提供更優質空間

2019-04-11 14:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資2億7000餘萬元擴增八德區茄苳國小的校地並新建校舍「銀河樓」、「新月樓」，上午由市長鄭文燦主持落成啟用典禮，他說，新建校舍內建置圖書室、視聽教室、普通教室、專科教室等，希望提供師生們更優質、友善的活動空間。

茄苳國小成立於1953年，至今已有60餘年，因校地狹小、校舍老舊且耐震力不足，市府斥資1億5000萬擴增0.74公頃的校地，再花費1億2700餘萬元新建銀河樓、新月樓兩棟校舍。

鄭文燦說，新校舍的建物配置為南北向，可減少日照對師生們的影響，兩棟校舍間的空地，也設計了5米寬的散步道，串聯校園內既有的灌溉水圳，營造為水陸共生的生態教育空間，讓校園的學習環境更多元。

新建校舍內將建置圖書室、視聽教室、普通教室、專科教室等，讓老師們可以進行更多元的教學，鄭文燦說，市府另編列茄苳國小的校車補助經費，希望高城、高明里的家長，都能放心讓孩子到茄苳國小就學。

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