爺奶有口福！竹市放寬條件 最高假牙補助6萬元

2019-04-11 13:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕爺爺奶奶有福了！為照顧銀髮族，新竹市長林智堅宣布，長者全口活動假牙補助再升級，條件由原104年1月1日前設籍，向後放寬4年，現只要在108年1月1日前，設籍竹市65歲以上長者（符合竹市安老津貼給付標準者）及55歲以上原住民（符合國民年金條件），其上下顎自然齒在6顆（含）以下，就可以享全口活動假牙補助最高6萬元。

林智堅說，自104年4月1日推動長者裝置全口活動假牙補助以來，已有1836位長者順利完成裝置全口活動假牙，但仍有不少長者有裝置假牙的需求，經市府與牙醫師公會討倫，確認醫師人力後決定放寬補助條件。

衛生局長吳昭軍表示，符合上顎及下顎自然齒，共6顆（含）以下的長者，且已領有竹市安老津貼或符合安老津貼給付的資產及居住條件者（含領有老年農民福利津貼），可持身分證件、印章、最新戶籍資料（含記事或遷徙紀錄證明書）至衛生局辦理申請。

若未領有竹市社會處安老津貼者，除持以上證件，則需攜帶前1年度財政部北區國稅局綜合所得稅各類所得資料清單及全國財產稅總歸戶財產查詢清單辦理，經診所與專家評估合適後，即可享補助。

另外，吳昭軍說，市府也持續提供65歲以上長者與55歲以上原住民免費口腔篩檢，民眾可攜帶身分證至轄區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至竹市具「高齡友善固齒整合照護診所」，可享免付掛號費及部分負擔做口腔檢查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/