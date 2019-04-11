高雄眷村美食推薦賽 結果出爐

2019-04-11 12:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推廣高雄眷村美食，高市觀光局舉辦「2019眷村美食推薦賽」，共有37間眷村餐飲店家參賽，經過美食評審團一連5天密集試吃後，選出三大類各前五名店家。

眷村美食推薦賽場地，特別選在海軍營區旁、營業超過一甲子的四海一家餐廳，充滿濃濃的眷村文化氣息。

美食評審團成員焦桐、孫吳、吳恩文等人表示，眷村菜是一種戰爭衍生的食物，不屬任何菜系，可謂大江南北各家各戶的家常菜，對眷村成長的人，眷村菜是家鄉菜，有濃濃的媽媽味。

觀光局長潘恒旭表示，高雄是台灣眷村大本營，是許多眷村菜發源地之一，眷村菜不僅是時代的產物，更是五湖四海外省文化的大融合，每一口都是眷村的記憶。

經過激烈角逐，「風味美食類」入選者有一合居麵食店、蔡氏冰釀鴨、陳家塩水鴨、王媽媽香豬捲、志斌豆瓣醬故事館；「麵食點心類」有馮家市場麵、美華麵店、西安麵食館、燕巢風味外省麵、江西傳藝風味外省麵；「餐廳小館類」有李家酸白菜火鍋、談天樓小館、老賈小館、好客漢風餐館、穎川老媽寶蒸餃。

另外頒發特別獎如「經典小食獎」：菜市仔嬤左營汾陽餛飩、「特別傳奇美食獎」：豫湘美食、「歷史傳承獎」：四海一家、「特色滋味獎」：冬鄉小廚。

觀光局表示，預計4月中下旬開放鼓山洞軍事遺址，屆時可搭配充滿故事的高雄眷村美食，來一趟軍事觀光之旅。詳情可上高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。

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