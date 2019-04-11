首位現任總統隨香白沙屯媽祖 小英徒步5公里

2019-04-11 12:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕總統蔡英文今天北港陪白沙屯媽祖進香，是第一位隨香的現任總統，所到之處，信徒高喊「總統我愛妳」，擠爆現場，蔡英文除化身香燈腳徒步5公里後進入北港朝天宮參拜，祈求國泰民安。

白沙屯媽祖到北港朝天宮進香已有逾百年歷史，往返徒步超過400公里，沒有固定行程和進香路線，經常可見神轎突然穿越馬路，走進田野小徑、或涉水過溪，全由「媽祖帶路」，不預警在民宅、市場、學校或工廠休息，讓信徒嘖嘖稱奇。

今天上午9點，蔡英文原定在元長鄉西莊村白沙屯媽祖會參加白沙屯媽祖進香活動，但因隨香信徒太多，擔心影響媽祖行程，臨時更改在北港溝皂里真武殿前接駕，立委蘇治芬也率領民進黨籍的公職人員一路徒步隨香到朝天宮。

小英總統陪同進香團徒步5公里後，所到之處民眾熱情迎接，不少人高喊「總統我愛你」，讓「小英」笑逐顏開，看到信徒虔誠敬拜媽祖的精神也讓她相當感動，並在眾人簇擁下進入北港朝天宮參拜，祈求國泰民安，成為第一個隨香迎接白沙屯媽祖鑾駕的現任總統。

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