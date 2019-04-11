千呼萬喚 淡水天元宮吉野櫻盛開

2019-04-11 12:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕賞櫻勝地淡水天元宮吉野櫻終於綻放！受暖冬影響，往年北部約3月中旬綻放的吉野櫻，遲至3月底才開始綻放，淡水天元宮以及新市鎮住宅區旁北投子溪畔步道吉野櫻現都盛開，花期預估可持續至4月中旬。

新北市政府綠美化景觀處表示，櫻花期中後段，隨著清風吹拂，飄落的花瓣隨風飄揚形成所謂的「櫻吹雪」，往往令賞花民眾為之瘋狂。

除了天元宮，北投子溪畔人行步道亦沿線約1公里種滿吉野櫻，一直沿伸到北新路福德廟出口，粉色櫻花搭配周邊綠色植物及溪流景觀，民眾在淡水市區就能感受櫻花浪漫。

景觀處表示，民眾可瀏覽「2019新北市櫻花稼期」網站，或在臉書「賞花快報」粉絲團點讚，更清楚掌握各地區花況，也能分享各櫻花資訊、照片及影片。

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