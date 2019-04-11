NIKE訂製鞋錯標999元 網友瘋搶 官方這麼說...

2019-04-11 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕知名運動品牌Nike每推出新鞋總是會引起許多關注，但有網友昨晚間指出，原價4500元的訂製鞋款竟被標成只需999元，不少網友為此趕緊瘋搶下單，甚至有人在PTT留言聲稱已訂1千雙。對此Nike僅回應「目前還在釐清狀況、討論後續回應。」

有網友昨晚間在PTT貼文，指在網路上偶然看到Nike一雙要價4500的訂製鞋，在官網上的標價竟然只要999元。該款訂製鞋為Nike SB Air Max Janoski 2 By You 專屬訂製滑板鞋，從鞋身、Logo到氣墊，都能夠自己挑選喜歡的配色。此事引發網友關注後，紛紛下單搶買，有些網友不忘留言分享自己訂製的鞋款及配色，但也有不少網友表示無法順利完成下單，或是沒有收到訂單確認的信件。

據悉，Nike在過了大約5小時候就將標價改回原價，不少網友為此討論，不知Nike是否會正常出貨？也有網友懷疑，Nike會否是藉此「刷一波網路聲量」。據《ETtoday》報導指出，目前Nike僅回應「還在釐清狀況、討論後續回應」，尚未給予正式回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/