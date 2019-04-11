白沙屯媽祖進北港 逾10萬信眾迎接 蔡總統隨香步行數公里

2019-04-11 11:34

［記者黃淑莉／雲林報導］「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎不到4天徒步200公里，今天上午10點多抵達北港北辰派出所，總統蔡英文特別到北港接駕及隨香步行好幾公里到北辰所，超過10萬信眾徒及香燈腳湧入北港，朝天宮周邊道路更是萬人鑽動。

白沙屯媽祖昨天下午從西螺大橋進入雲林縣境內後，鑾轎連續6個多小時沒停歇，在黑夜中以時速約7公里的速度快步前進，進到褒忠鄉市區受到信徒夾道歡迎，沿途鞭炮聲不斷，晚上9點左右駐駕褒忠分駐所。

有信徒說，昨晚真的見識到「粉紅超跑」的威力，一路快速直進，許多隨行的香燈腳要小跑步才跟得上，還有人累到走不動上車，但更多人是緊隨媽祖鑾轎，真的很感動。

今天早上5點從褒忠分駐所起駕總統蔡英文今天早上9點左右在北港溝皂里接駕，並隨行走到北港北辰派出所。

今天一早北辰派出所附近湧進大量信徒及香燈腳，許多民眾、店家在路邊提供飲料、熱食、冰品及西瓜給大家享用，媽祖鑾轎抵達北辰所現場響起熱烈掌聲，在大家高喊「進哦！進哦！進哦！」聲中停駕北辰所。

總統蔡英文、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委蘇治芬等人一起上香，祈求國泰民安、風調雨順；蔡總統與信眾握手大家開心尖叫，面對媒體詢問，蔡英文總統都微笑不答。

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