印尼莊園放養麝香貓 供我國師生南向實習

2019-04-11 11:35

［記者黃旭磊／高雄報導］印尼火山莊園放養上百隻麝香貓，收成咖啡餽贈國賓，我國大學師生將前往見習。

高雄師範大學（高師大）校長吳連賞與金色百林莊園總裁柯昭治簽約，策略聯盟協議書約定提供師生參與產學合作及實習機會，高雄女中校長林香吟、高雄市楠梓特殊學校校長聶惠如及高師大副校長王政彥、副校長廖本煌均到場見證。

莊園位於800萬年新火山群境內，土壤肥沃，海拔1511至2313公尺間種植阿拉比卡咖啡樹，上百隻麝香貓於夜晚挑選咖啡櫻桃食用，腸道消化與發酵後排出，由農工時撿回精製，為印尼政府送禮代表商品。

高師大生物科技系教授謝建元，今年7月將帶學生前往莊園實習。對此，吳連賞今天說，以校內研發液化澱粉芽孢桿菌A1，作為生物肥料益生菌供莊園使用，期盼創造風味獨特咖啡豆。

柯昭治表示，火山咖啡豆為印尼國家饋贈國賓國禮，有幸與南台灣知名大學產學合作，期待進一步交流，嘉惠師生共創雙贏。

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