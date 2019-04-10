曾為地標的竹東天主堂隱沒市街 爭取登錄為歷史建築

2019-04-10 21:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕擁有65年歷史的新竹縣竹東無玷聖母堂（一般又稱竹東天主堂），擁有高聳的鐘樓地標及歌德式山牆立面等建築特色，可惜因周圍攤販雲集，加上後期增改建，隱沒於市街當中，關心文史建物的鄧毅中向縣府文化局提報，建議登錄為歷史建築妥善保存！

文化局表示，日前邀集文化資產審議委員現勘竹東天主堂，有委員對於教堂鐘樓等建築特色留下深刻印象，待彙整意見後做初步整體評估。

鄧毅中表示，竹東天主堂是在1954年，由耶穌會西班牙籍神父安徽德主持興建，由羅以禮修士負責建築設計，並由教友鍾廷麟從旁協助結構及木架、天花板工程，建築本體以洗石子為立面裝飾材，木構建材均取自在地的竹東林場。據了解，為國民政府來台後，台灣所興建的第一座大教堂。

鄧毅中說，在建築上，竹東天主堂可泛稱為改良式的歌德式教堂，擁有歌德式尖角開窗、山牆立面、典型的圓形玫瑰花格窗、高聳的鐘樓等皆為其代表，並成為竹東的地標之一；教堂屋頂，則以三角形結構不易變形的西洋式木造桁架。整體而言，頗具歷史意義與價值。

可惜，由於竹東鎮東林路、仁愛路攤販雲集，導致出入教堂不易，天主堂隱沒於市街當中，鐘塔及山牆立面，也因教堂本身不當的增改建而完全遭遮蔽。

鄧毅中表示，未來希望縣府、竹東鎮公所妥善管理市集攤販，並規劃仁愛路人行道，暢通天主堂的出入口；此外，也建議教堂後續的建築計畫採取減量設計，以修繕既有房舍為主，避免增改建，同時逐步增加可供親近的公共空間，設法讓鐘樓、尖拱窗重新展現，以恢復竹東天主堂的往日風華。

屆時，也可結合鎮內蕭如松藝術園區、樹杞林文化館、林業展示館、竹東火車站等景點，規劃良好的人行動線彼此串連，將有助於竹東地區的觀光發展。

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