變天了！北台灣高溫將降8至10度 全台週日有雨

2019-04-10 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北季風稍微增強影響，明天（11日）北台灣天氣轉涼，高溫將下降8至10度，並有零星雨勢；到了週日，全台都會有雨，待下週三才會有穩定的好天氣。

中央氣象局預報，華南雲雨區東移將帶來一些水氣，預估北部地區轉為有短暫陣雨，東半部、中部地區和南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲天氣；中南部明天高溫雖可達32度，但低溫會降到19至22度，早出晚歸或南來北往的朋友要特別注意氣溫變化。

天氣風險公司表示，降雨範圍將在週日擴大到全台，要到下週三才會迎來穩定好天氣。

溫度方面，北部為19至28度；中部21至29度；南部22度至30度；東部為21至29度；連江14至18度，金門18至22度，澎湖22至24度。

紫外線方面，澎湖為「過量級」；花東、苗栗以南為「高量級」；其餘地區為「中量級」。

空氣品質方面，這波東北季風可能挾帶微量境外污染物，影響程度受降雨強度及持續時間而有所變化，預計花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭和離島為「普通」等級。

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