醫病》職能治療師瘋全馬 「操過頭」足底筋膜炎上身

2019-04-10 21:24

〔記者方志賢／高雄報導〕44歲蘇先生熱愛慢跑，經常挑戰全馬，因「操過頭」，造成右足跟撕裂般疼痛，自己是職能治療師，靠做舒緩動作及服止痛藥，仍未改善，就醫確診是右足底筋膜炎，接受體外震波並以肌內效貼布貼紮足弓，加上拉筋與肌肉訓練，3週治療後，雖不敢馬上挑戰全馬，但平常跑步及工作已無大礙。

高雄市立小港醫院復健科醫師蘇烱輝表示，足底筋膜炎好發需長期站立行走的人，例如老師、美髮師、餐飲業者、運動員等，或是扁平足等足部結構異常的人，因長期久站導致足底筋膜過度使用、退化而引起疼痛，久了便形成足底筋膜炎。

蘇烱輝說，患者足弓扁平是名扁平足，因愛好慢跑，經常挑戰馬拉松賽，幾個月前已不適，以為靠休息、服用止痛藥即可改善，近一個月疼痛加劇，站立、走路右腳跟劇烈疼痛才就醫，經檢查足底筋膜增厚、退化，後脛肌也發炎腫脹，判定是足底筋膜炎。

患者蘇先生也說，投入慢跑運動6年，挑戰過15次全馬、20多次半馬，盼全馬能跑進4小時的成績，平日練跑至少30分鐘，假日2小時跑山路訓練。

蘇先生說，今年初備戰高雄國際馬拉松賽，跑柴山訓練時，足底撕裂般疼痛才就醫，他說跑者都有自己訓練課表，但不能只有猛跑，也要把休息納入課表，才不會運動過頭。

蘇烱輝強調，足底筋膜炎治療方式可採用藥物、物理、訂做適合鞋墊、體外震波、PRP自體血小板生長因子注射等方式，而良好的運動與生活習慣才能遠離足底筋膜炎。

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