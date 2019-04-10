他爆「淘寶」可買廉價車票 高鐵澄清：外籍旅客專用

2019-04-10 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高鐵可能將漲價，曾任高雄交通局長的王瑞民今在投書網路媒體表示「台灣高鐵可以不要這樣羞辱我的新台幣嗎」，所以拿中國護照可以買到比台灣身分證更便宜的車票，難道是高鐵有「中資」或是「匪諜臥底」？對此，高鐵澄清，這些特價票券是針對外籍旅客，憑旅遊簽證或免簽推出的「高鐵周遊券」、「雙鐵周遊券」，另有配合觀光局推出買一送一「單程乘車券」短期促銷方案，文章內容多有謬誤，已影響高鐵商譽。

王瑞民以標題「王瑞民觀點：台灣高鐵可以不要這樣羞辱我的新台幣嗎？」投書《風傳媒》，表示曾被中國朋友嘲笑「當盤子」買高價票、還得上網搶位，台北至高雄單程票價1490元，中國淘寶網站上「裸票」最低價只要人民幣160元（約台幣768元），且還是快速出票。他質疑，難道高鐵內部有中資跟匪諜臥底，所以拿中國護照才能比台灣身分證更便宜？

他說：「為什麼交通部要增資台灣高鐵公司，讓他們用人民幣來羞辱我的新台幣，讓大陸人來笑我呆胞。」他說，以後也要告訴日本客戶，「淘寶網站便宜又好用」，不要傻到去車站或是台灣高鐵網站買票。

此文讓台灣高鐵公司認為內容謬誤、以訛傳訛，特地發出澄清文，強調，為鼓勵世界各國旅客來台觀光，特別針對持來台旅遊簽證或免簽之外籍旅客推出「高鐵周遊券」等多種海外旅遊產品，限外籍人士憑該國護照購買，且兌換時需出示購買使用的證件，更強調，文中提及「匪諜臥底」及其他諸多不實指控，公司將於研議後採取適當之法律行動，以維權益。

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