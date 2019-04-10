摘星片》「山海樓」首摘星 手路菜吸客吃兩天都不膩

2019-04-10 18:24

〔記者簡亭宇／台北報導〕台北米其林指南今天發佈最新得獎名單，一星餐廳中，最新入圍的餐廳「山海樓」得到國際指南肯定，將台菜推向國際舞台外，也成為少數台灣料理精緻飲食（fine dining）的指標餐廳。

「山海樓」行政主廚蔡瑞郎說：「前幾天收到台北米其林指南發佈的邀請函，心情非常的忐忑，因為到頒獎的前一刻都不知自己是否得獎，很慶幸最終料理有獲到肯定。」這星級餐廳的美味，來自於「蓬萊閣」老師傅傳承的手藝，再加上選用台灣原生品種食材，才能忠實復刻老台菜美食饗宴。

餐廳的經典招牌菜「山海豪華拼盤」，是最能吃到師傅用心的一道菜，6樣手路菜集結成盤，豐富的菜色也呈現出傳統台灣宴客時的豪氣，另外「掛爐燒雞」也是招牌之一，選用台灣放山雞醃烤，皮薄肉結實，單吃片皮也不油膩，用餐民眾表示：「我今天已經是連續兩天來用餐，這邊與傳統台菜餐廳最大的區別就是，口味不會太重鹹，但又能吃到讓我最懷念的傳統台灣料理。」

「山海樓」打造1930年代復古宴客氛圍，在餐廳保留都市難得的庭園景觀，並向法國高級餐具品牌訂製專屬餐盤，美食家高琹雯說：「以往對傳統台菜餐廳的印象，環境可能比較沒那麼舒適，但是山海樓把台灣料理精緻面做的很好。」從餐點到環境，都講求細緻的山海樓，也難怪被饕客封為全台灣最美的台菜餐廳。

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