台南空污何處來？ 環局長：中火佔17％、六輕31％

2019-04-10 16:47

〔記者蔡文居／台南報導〕影響台南的空氣污染源到底來自何方？台南市環保局長林淵淙今天下午在議會答詢說，台中火力電廠對台南的「貢獻」佔17％、雲林麥寮六輕則佔31％。

台南市議會今天進行建設部門業務工作報告及質詢，由環保局及衛生局進行報告及備詢。包括市議員蔡育輝等多位議員質疑台南空氣品質差，嚴重影響市民健康，甚至有引起肺部癌症的疑慮，要求環保局應加強改善，對於外縣市的污染源也該提出科學根據，該開罰就應開罰。

蔡育輝說，新營空氣品質不佳，秋冬季節有時甚至高居全國之冠，他的服務處也常接到市民陳情，空污造成他們眼睛刺痛、喉嚨腫痛，台中火力電廠和麥寮六輕對台南空污影響大，現在民間工廠空污開單處罰，如果空污證實是中火和麥寮發電廠，請環保局依權責針對污染源進行重罰。

林淵淙說，台中火力電廠對台南的貢獻佔17％、雲林麥寮六輕則佔31％（包括雲嘉地區）。麥寮六輕因距離台南比較近，大氣擴散部分影響比較大。

不過，林淵淙說，外縣市的污染源，台南市非權責機關，無權開罰，但有在執行南部縣市聯合稽查，如有污染違法情形，則由在地縣市依權責開罰。另外，台南市今年也向環保署爭取經費，將在15個工業區設置900個微型感測器，24小時監控污染源，籲請業者加強防制異味污染，以免受罰。

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