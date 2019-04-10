台中花博倒數2週 市府推薦必看景點

2019-04-10 16:41

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博閉幕日只剩兩週，台中市政府持續邀請各界把握最後機會欣賞花博的機會。市府指出，花博園區內有許多熱門的打卡點，例如獲獎無數的「四口之家」、會進行音樂表演的巨型機械花球「聆聽花開的聲音」、介紹台灣平地至高山生態的發現館、展示農業的樂農館與智農館、充滿童趣的「大地的調色盤」等，還偽造訪花博的民眾，別錯過欣賞這場國際盛會。

新聞局長吳皇昇表示，台中花博由前市長胡志強爭取成功，之後林佳龍執行，盧秀燕延續並解決問題，進一步讓花博更好。

花博分為后里、外埔、豐原3大園區，新市府團隊上任先後針對園區各項設施進行盤點改善，強化服務窗口，並種植多處花卉，盡力彌補先前的不足，其中森林園區的四口之家屢屢獲得國際青睞，更獲全球知名設計競賽「2019 iF設計獎」肯定。

森林園區的「發現館」則使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間，並與現有老樹融為一體，遊客可歷經從海拔0的出海口至3,886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅，還有深具視覺震撼的劇場展演，同時藉由館內的溫度與溼度控制，也能感受到出海口的溫暖濕意及雪霸山林的冷冽氛圍，彷彿親臨其境。「聆聽花開的聲音」這朵地表最大機械花由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動，且白天、晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

馬場園區的「花舞館」則是超夯打卡點之一，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。規劃為長期蘭花展，打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽。

外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「樂農館」以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事；「智農館」則邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過1千種珍稀植物。豐原葫蘆墩展區則打造全台第一座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，策劃專為新人打造的浪漫花嫁廊道。

吳皇昇表示，距離4月24日閉幕僅剩2週，歡迎各地民眾把握最後逛花博的機會，感受台中之美。

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