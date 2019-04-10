記得儲水！龍潭、大溪、平鎮及八德共4.6萬戶 15日停水11小時

2019-04-10 15:31

〔記者李容萍／桃園報導〕自來水公司配合辦理「龍潭廠高壓電氣設備檢驗工程」，公告龍潭、大溪、平鎮及八德4區，預計從15日上午8時至晚上7時止，停水11小時進行施工，此次停水影響戶數約4萬6000戶，請民眾預先儲水備用。

停水區域如下：龍潭區、大溪區（全區）。

平鎮區：金陵路五~七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一段、太平東（西）路、快速路一段、快速路二段125巷、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路（239、573、659、679巷）、新安里、東勢里、龍南路（654、666巷）、建安里、福林里、平等路（平東路至東光路）。

八德區：瑞德里全部、中山一路、中山路292巷至330巷。

市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用；停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

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