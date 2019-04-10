信不信由你！網傳8大長壽習慣「練肖話」奪冠、運動墊底

2019-04-10 08:13

〔記者謝介裕／南投報導〕健康意識抬頭，養生蔚為風潮，尤其，「要活就要動」幾乎已成養生族群的口頭禪，怎料，最近網路熱傳的「8大長壽習慣」排行榜中，一般觀念中的養生良藥「運動」竟然墊底，而「練肖話」、「卡虎爛」、「喇豬賽」則分居前3名，未免也太跳Tone，究竟有幾分可信度？衛福部南投醫院及竹山秀傳醫院說，見仁見智﹗

網路流傳的「8大長壽習慣」排行榜，從第1名至第8名依序為「練肖話」、「卡虎爛」、「喇豬賽」、「每天1個雞蛋」、「每天喝足夠的水」、「每週吃3次粗糧」、「每週吃2次魚」及「運動」，有的網友認為人的壽命與飲食密切相關，吃東西時要做到細嚼慢嚥、避免食物過涼或過燙，更不可狼吞虎嚥，以免傷了腸胃，因此，認同該排行榜，但也有網友直接留言表示，這個排行榜本身就是練肖話、卡虎爛…。

竹山秀傳醫院心理諮商師孫菁霙說，以長壽的習慣來說，養成規律運動、均衡飲食的好習慣，並非一蹴可成，但練肖話、卡虎爛就相對容易，況且，眾所周知情緒對健康的影響非常大，長期心情抑鬱、高度緊張的人，極容易導致內分泌紊亂危及健康，而練肖話、卡虎爛、喇豬賽均可讓人心情放鬆、愉悅，因此，若就學習釋放壓力習慣而言，這個排行榜順序是可理解的。

南投醫院身心科主任陳致遠指出，人難免有心情不佳的時候，一旦轉移注意力、想法，或多或少可達到調整情緒、紓壓、降低憂鬱、焦慮等種種效果，該排行榜的前3名便是如此，不過，現代人生活壓力大，身心經常處在緊繃狀態，有些人可自我察覺出情緒的改變，但有些人則深陷其中而不自覺，建議可使用簡式健康量表（BSRS-5）來檢視自己最近一週內的心情狀態，若分數超過10分即代表應進行諮商，15分以上，則建議至身心科門診尋求專業醫師協助。

至於如何養成規律運動？醫師建議可將目標訂小一點或拆成小任務方式，如每週要運動1小時，可拆成週一晨運跑步半小時，週三或週五打球半小時，依此循序漸進達到規律運動的好習慣。

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