受濃霧所阻困機場 烈嶼鄉長隨機應變著軍裝促銷小金門

2019-04-10 00:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天又爆濃霧，嚴重影響空中對外交通，烈嶼鄉長洪若珊原準備赴台參加交通部觀光局舉辦的「小鎮靚點刷出來啟動記者會」，也因為行程受濃霧所阻，洪若珊乾脆換上預定的迷彩軍裝扮「俏女兵」，直接在金門機場推銷小金門（烈嶼鄉）才有的全國最大步槍模擬射擊館，另外還有香鬆綿的烈嶼芋頭等美食。

烈嶼鄉公所表示，交通部觀光局為推廣「2019小鎮漫遊年」，舉辦「小鎮靚點刷出來啟動記者會」活動，獲選30經典小鎮的烈嶼鄉，原要由鄉長洪若珊率隊赴台參加今天下午2時在交通部1樓大廳辦的記者會，因濃霧攪局無法成行。

烈嶼鄉公所表示，該活動預定於現場進行相關專案簡介推廣，雖然每個經典小鎮只有1分鐘的亮相時間，但烈嶼鄉公所仍把握媒體曝光的機會，並計畫由鄉長洪若珊親自出席粉墨登場。

洪若珊說，原規畫與另一團員穿著戰地元素的迷彩服軍裝，手持道具步槍，帶領芋頭仙子、吉祥物芋頭寶寶，上台走秀，並帶著金門高粱酒、貢糖等地方特產及烈嶼漫遊介紹摺頁，向各縣市來賓和媒體宣傳，加深大家對小金門的認識，雖因氣候因素無法趕上飛機，但能在金門機場現場進行「另類行銷」，吸引候機旅客的目光也很開心。

洪若珊說，離島國境之西的金門縣烈嶼鄉，有特有的戰地史蹟與閩南風情，還有香鬆綿的烈嶼芋頭、美味的貢糖、麵線、芋頭冰和金門高粱酒，及全國最大步槍模擬射擊館，漫步金門縣烈嶼鄉，就好像穿梭古今再現的戰地風光。

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