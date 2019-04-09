守護石門水庫水質 小烏來污水下水道系統開工、預計2021年6月完工

2019-04-09 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區小烏來特定風景區擁有豐富的天然資源，周邊有天空步道、泰雅小米園區、泰雅故事公園（羅浮溫泉泡腳池）、新溪口吊橋及「羅浮溫泉一條街」等特色景點，市府水務局9日下午辦理「小烏來風景特定區污水下水道系統工程」開工典禮，預計2021年6月竣工，市長鄭文燦到場表示，市府兼顧居民和遊客需求，持續推動發展觀光同步推動污水下水道系統興建，以妥善處理污水，實現綠色觀光的目標，守護石門水庫水質。

水務局長劉振宇表示，此污水下水道系統工程獲中央核列「前瞻基礎建設全水環境改善計畫」，總經費1億8356萬元，因應天然地理條件，於大漢溪左右岸分別規劃羅浮及義盛2個地區的水資源回收中心，其中，羅浮水資中心每日將可處理污水量350噸；義盛水資中心每日可處理污水量170噸，預計接管257戶及處理平均每日5153旅遊人次的生活污水；2座水資源回收中心採地下化設計，下部為污水處理單元，上部設計則採多層次綠化花園以富有四季變化，僅露出地面的樓梯間，融入原住民圖騰及仿樹等元素，拉近與民眾的距離。

劉振宇指出，此工程興建計畫將「水資源回收中心」、「管線」、「用戶接管」三項工程一次到位，減少界面，以提高執行效率外，水資源回收中心規劃有「去氮除磷」以及「紫外線消毒」單元，務求污水經過「三級處理」程序後再行排放，讓民眾享受「溫泉浴」及「森林浴」的同時，不會造成環境負擔。

水務局近年在大漢溪流域進行許多水質改善建設，包括新開工的小烏來特定風景區污水下水道系統，以及已完成的復興污水下水道系統、三民污水下水道系統、月眉人工溼地、大嵙崁人工溼地、員樹林礫間淨化設施等，以及正建設中的大溪污水下水道系統、埔頂污水下水道系統、石門污水下水道系統、順時埔及百吉地區的聚落式處理設施等，以確保石門水庫水質不受污染。

鄭文燦等人出席復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程開工典禮。（記者李容萍攝）

鄭文燦等人出席復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程開工典禮。（記者李容萍攝）

復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程概況圖。（水務局提供）

水務局現場展示羅浮水資源回收中心完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

水務局現場展示 義盛水資源回收中心示意圖。（記者李容萍翻攝）

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