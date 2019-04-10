貧窮限制了想像力？ 網紅挑戰「一週吃一萬」

2019-04-10 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「綠眼鏡」近日發起了《X綠企劃》，要在一週內分次吃掉價值一萬元的食物，他表示，剛開始確實不知道能吃什麼東西，但後來利用各種方法在一週內順利吃完一萬元的食物，並且將剩餘的錢捐給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，網友不禁稱讚「有創意又有愛心」。

「綠眼鏡」以一部「一天打七次手槍」的影片爆紅，網友更笑稱他為「手槍俠」，他用詼諧的角度傳達性知識上的觀念，也讓他的粉絲數火速成長，近日他上傳了一部一週吃一萬的企劃，讓網友從他的角度放肆揮霍，大啖美食，從簡單的烤雞、飲料到高級自助餐廳、頂級壽司，讓觀眾每天都在期待「接下來怎麼花才吃得完」，最後一天他剩下近一千元，也將全數剩額捐給社福團體，他表示可以一週吃一萬是靠大家的點閱達成，也希望能做到「取之於社會，用之於社會」的美德。

網友紛紛留言大讚「好有創意的企劃」、「這個結尾做得好」、「這個結尾讓我訂閱了你」、「你讓我也想幫助別人」、「被你圈粉了」，也有網友表示「吃一碗一萬元牛肉麵就結束了」。

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