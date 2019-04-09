只要做這個動作 國庫一年省下億元支出

2019-04-09 21:27

〔記者吳政峰／台北報導〕我國法院一年約收到一百萬件的強制執行申請，每案掛號往來少則10次，多則數十次，郵資數百元起跳，耗費國庫與當事人甚鉅，司法院為此設計「強制執行線上申請系統」，當事人一案只要支付40元，就可與法院多次往來電子文書，訂6月1日於北三院及桃園地院試辦，9月1日擴大全國法院正式上線，初估年省上億元郵資。

債權人只要取得本票裁定、確定判決、支付命令等執行名義，就可向法院聲請強制執行債務人的財產，目前聲請的流程是要先繕打列印出書狀，以雙掛號寄給繫屬法院或親自到法院遞狀，法院收狀確認無誤後才啟動強制執行。

司法院指出，一個強制執行案的當事人與法院間的公文往來最少超過10次，以不動產為例，債權人遞狀後，法院要進行查封通知、導引執行、鑑價、詢價、一拍、二拍、三拍等多個程序，到最後分配完成起碼超過10次發函，以一次雙掛號42元計算，郵資就要逾400元，而這還只是最單純的案件，若案情複雜或共有者眾多，上千元也有可能。

為了減輕當事人與法院負擔，司法院請資訊處建置強制執行線上申請系統，金融機構透過XCA憑證、一般民眾則利用自然人憑證申請，只要在鍵盤上依欄位輸入資料，遠距傳送至法院系統，彈指間就可完成，毋庸再跑親自郵局或法院。

司法院指出，強制執行公文電子化後，不但提升效率，省去郵寄時間與金錢，還可避免紙張浪費，粗估每年可節省億元郵資，近期已拜會銀行、保險、證券等公會，鼓勵這些強制執行的大宗單位多多使用，降低成本。

新系統將於6月1日上線，選定台北、新北、士林、桃園等四間地院試行，初期「免費」，強化使用者誘因，到了9月1日正式開辦就要收費，但每案也僅收40元，全國各法院均適用，非常划算。

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