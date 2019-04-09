海漂死豬驗出非洲豬瘟 連江豬肉品即起暫停輸出1週

2019-04-09 19:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國海漂豬又漂來台灣，今天驗出非洲豬瘟病毒，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，4月4日連江縣南竿清水沃岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，今天驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，即日起連江縣豬隻及產品暫停輸送到台灣及其他離島1週。

應變中心說明，馬祖檢疫站4月4日接獲海巡署馬祖巡防區通報，在南竿鄉清水沃岸邊發現1頭死亡豬隻，人員趕赴現場了解，採集相關檢體後，配合連江縣政府以焚燒方式銷毀豬隻屍體，檢體送家衛所檢驗，以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

應變中心補充，死豬發現地點已由馬祖檢疫站完成徹底消毒，南竿鄉全鄉共2養豬場位於發現地半徑3公里範圍，1場現無飼養豬隻，另1場經縣府獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測，為確保產業整體安全，將暫停連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

應變中心指出，連江縣鄰近中國福建省閩江及鰲江出海口，發現海漂豬之現場也有發現簡體字樣的海漂垃圾，綜合推判，應由中國漂流過來，因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

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