屏東三大日音樂節週末登場 交管措施看這裡！

2019-04-09 18:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府去年4月推出首屆「屏東三大日音樂節」，吸引上萬人潮，今年雖然春吶去了高雄，但第2屆「屏東三大日音樂節」又來一饗樂迷了，本週五（4月12日）至週日（14日）在位於屏東市的縣立體育館旁草地登場，萬芳、楊乃文、A-Lin等夢幻卡司陪民眾一起度過春天的夜晚；為因應大量人潮，縣府今天（9日）公布3天的交通管制措施，請歌迷配合。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，會場附近停車場有中正路、勝利路口停車場、青島街長春街口路外停車場、屏東中華路立體停車場、屏東太平洋百貨（私人）、屏東環球百貨（私人）。

交通管制時間從4月12日至4月14日，管制路段包括​日間：公園路－勝利東路之間的仁愛路段（雙向），夜間：公園路－勝利東路之間的仁愛路段、中華街至仁愛路間的勝利東路段、長春街。交通封路時間：封路時間從4月13日凌晨零時至15日清晨5時，封路路段為公園路－勝利東路間的仁愛路段。

屏東火車站至活動會場的交通，可騎乘屏東市公共自行車P-bike，於火車站前租借，騎至環球購物中心站/屏東女中站下車，步行500公尺、約5分鐘可到會場；也可搭乘507、509、8227、8228、8229號公車至圖書館站下車，步行600公尺、約7分鐘到會場；搭乘8201、8202、8216、8223、8232、8238公車至屏東女中站下車，步行500公尺、約5分鐘到會場，時刻表可至「屏東客運」官網查詢。

也可搭乘屏東環球購物中心接駁車，在屏東火車站（站前右前方）上車，至屏東環球購物中心下車後，步行650公尺、約8分鐘抵達會場，詳情可上屏東環球購物中心網站查詢。最新交通訊息也可上傳播處臉書瀏覽。

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