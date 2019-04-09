長榮空服員勞資調解無進展 工會：不排除罷工

2019-04-09 17:57

［記者謝武雄／桃園報導］長榮航空、桃園市空服員職業工會，今天進行第二次勞資爭議調解，勞資雙方就提高外站津貼等四項訴求進行討論，雖然長榮航空願意從今年冬季班表開始，試行台北到成田BR198過夜機制，但工會認為長榮航空毫無誠意，當媒體問及協商破裂，是否會罷工時，工會強調，不排除任何行動可能性。

參與第二調協商人員，長榮航空部分包含人事室協理徐平、律師沈以軒，協理馮美莉等七人；桃園市空服員職業工會則是有常務理事李瀅，理事廖以勤，監事曲佳雲，會員代表林昱嘉，秘書長鄭雅菱，副秘書長周聖凱及律師丁穩勝、劉冠廷等人。

四項調解訴求部分，其中調高外站津貼且含禁搭便車條款一案，長榮航空同意將針對「工會本身給予差異化的福利措施」於一週內提出對策方案，並於第三次調解討論禁搭便車條款，第三次協調於十七日進行，另調解委員將於十六日到長榮航空訪視了解外站津貼成本結構最為調解依據；至於調整懲戒申覆制度、增加勞工董事並未進入實質討論。

工會表示，針對改善過勞航班一案，工會於第一次調解會議上主動做出退讓，並於3月25日以公文方式具體提出東京、金邊、北京等9條航線，未料長榮航空僅同意試辦台北到東京成田機場BR198航線，離改善瀕臨超時航班還有非常大的距離。

至於調高外站津貼且含禁搭便車條款一案，係為團體協約法第13條所訂定，為工會團結權行使具體表現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/