姊妹校南韓啟聖中學訪日南國中 體驗大甲文化

2019-04-09 17:01

〔記者歐素美／台中報導〕18名南韓啟聖中學師生來台與姊妹校大甲日南國中交流，日南國中特別安排韓國學生認識台灣河川、體驗自行車、製作迷你風力發電機及放風箏祈福，並到大甲「匠師的故鄉」體驗摸蛤仔兼洗褲等樂趣，藉此了解大甲在地文化。

大甲日南國中「深耕在地，接軌國際」，推動國際教育多年，每年舉辦國際教育週，由教師自編教材實施國際教育，學生運用外語接待國際友人，進行導覽，姊妹校韓國大邱啟聖中學師生今天到訪，日南國中師生帶領國際友人體驗自行車踏馳、創客機器人等特色課程，並走訪三級古蹟日南火車站、慈德宮媽祖信仰及到「匠師的故鄉」體驗焢窯、摸蛤仔兼洗褲等。

日南國中校長舒富男說，日南國中推動國際教育不遺餘力，不僅有國際志工駐校服務，並與韓國大邱啟聖中學締結姊妹校，並曾帶領學生出訪日本鳥取與沖繩尚學中學，並與馬來西亞檳城中學共讀合作，成效卓著。

這次南韓釜山大邱市啟聖中學師生來訪，日南國中學生不僅帶領啟聖中學的學生參與該校課程，並到「匠師的故鄉」體驗漁村風光，摸蛤仔兼洗褲，還有焢窯等，寓教於樂，讓外國朋友藉此進一步認識大甲在地文化。

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