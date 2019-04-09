台灣最甜草莓問世！ 「戀香」糖度直逼日本知名品種

2019-04-09 16:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣最甜草莓問世，糖度更直逼日本知名品種，農委會苗栗區農業改良場今天發表最新研發出來的草莓「苗栗1號戀香」，糖度高達16度，苗栗農改場表示，戀香種苗氣候適應力強，更可防止草莓產值損失達2億5千萬元。

呂秀英表示，全台草莓種植面積高達500公頃，主要產區在苗栗占9成，4月到8月就開始要育苗，但是一旦遇到天氣熱下大雨，就會造成育苗失敗，2016年就曾發生育苗病害嚴重導致種苗死亡，造成種苗缺口400萬株，影響面積80公頃，產值估計損失2億5千萬元。

呂秀英分析，台灣草莓品種曾經一度8成都是桃園1號豐香，種植已經超過30年，但是近幾年因為氣候暖化，夏天高溫多濕造成豐香越來越不能適應環境，後來地方改種香水，現在豐香占比55％，香水40％左右，雖然豐香受到消費者喜歡，但是育苗辛苦，香水的果實香則比較平淡，價錢也較低。

呂秀英指出，農改場從2014年起以豐香和種原「MLSBL」進行雜交及後代品系優選後，研發出戀香，不但適應氣環境力強，而且糖度更是目前全台各品種中最高，可以達到16.5度，豐香大約10.56度，平均果實大小戀香為20.5公克，豐香則是14.2公克。

戀香的糖度更直逼日本前幾名品種，呂秀英說，日本草莓「薩摩乙女」糖度15度以上，Super Jumbo則是15到18度，所以戀香也相當具有國際競爭力。

分場長盧美君表示，今年3月戀香已經獲得品種權，預計這個月就能開放授權，讓有興趣的農友或種苗商趕上今年草莓產期，最快今年年底就能讓民眾享用戀香好滋味。

苗栗農改場場長呂秀英表示，農改場歷經6年的時間研發出戀香，不僅是苗栗農改場第一個草莓新品種，更因為種苗氣適應力強，以過去種苗在育苗期死亡估算，可防止產值損失超過2億5千萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/