見證桃仔園歷史 桃市修復大廟口派出所開工

2019-04-09 16:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園景福宮俗稱大廟是桃園區最繁榮地方，日治時代在當地設大廟口派出所，其中1樓為派出所、2樓保甲聯合會議所，由於具有歷史意義，市府於2017年登錄為歷史建築，去年完成調查研究及規劃設計，決定以「舊城、商圈、文創」三面向進行原貌修復，發展成桃園街舊城故事館及旅遊資訊中心，今天舉行開工儀式，由市長鄭文燦主持。

大廟口派出所修復工程開工祈福儀式是在景福宮前廣場舉行；鄭文燦致詞時也提到，桃園舊城區現存景福宮、文昌廟、桃園十五街庄福德宮、西廟等4大古廟宇，其中景福宮建於清乾隆時期是俗稱的大廟，大廟口派出所建於1927年，由於同時保存日治時代派出所、清朝保甲制度具雙重的歷史意義，市府經調查規劃後，特編列1600萬元進行整修，預定明年2月完工，也成為見證「桃仔園」歷史的重要文化地標，讓所有的市民朋友更瞭解桃園過去的點點滴滴。

鄭文燦說，市府積極推動桃園舊城的歷史建築活化工作，例如：活化桃園警察局日式宿舍群為「桃園77藝文町」；轉型舊武陵派出所成為「新住民文化會館」，發展桃園車站舊倉庫群為「桃園軌道願景館」；未來會持續將歷史文化融入城市的大小建設中，再現早期城市的生命與記憶，另市府將持續辦理歷史遺址或古蹟修復、活化重要歷史景點，展現桃園的文化價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/