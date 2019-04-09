桃市主辦全運會提領800萬經費 警全程護鈔保平安

2019-04-09 16:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市今年主辦全國運動會，桃園市政府相關局處已開始作業，由於活動需要支用大量資金，需從金融機構提領大筆現金。工作人員今上午至楊梅區農會提領800多萬元，並限時送達指定地點，因金額龐大，工作人員向警方申請護鈔，楊梅警方派員全程護鈔，圓滿完成任務。

楊梅警分局草湳派出所今上午接獲楊梅區農會來電，桃園市舉辦全運會活動需動用到大筆資金，警方即刻規劃護鈔路線等相關事宜，護鈔警力準時抵達楊梅區農會，並由楊梅農會總幹事周宗維親自接待，與活動工作人員會合後，雙方現場進行㸃交，確認金額無誤後，由農會總幹事及警員協助工作人員小心翼翼將現金搬運上車，並由警車一路護送回指定地點，抵達後立即將該筆金額存入保險箱內，順利完成護抄任務。

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