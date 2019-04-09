高雄內門創意宋江陣 龍華科大拿季軍

2019-04-09 16:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］民俗藝陣嘉年華「2019高雄內門創意宋江陣頭大賽」，日前在高雄內門順賢宮進行決賽，龍華科技大學今年第13度南下參賽，靠著團隊默契與無畏精神，在7支隊伍中獲得季軍獎盃。

校方表示，校內的藝陣傳承獨具特色，自參加創意宋江陣比賽以來，從沒有校外人士或團體加入演出，參賽選手也都沒有體育或表演、舞蹈相關背景，都是靠著學長姐的經驗傳承、教導，學生自發性從基礎開始練習，能有這樣的成績相當難得。

龍華科大今年由學務長王延年率隊，帶領社團指導老師方仁駿、牛道慧、李四珍，以及民俗藝陣社、龍韻鼓陣社、龍騰獅陣社等社團共108位學生上場，其中還包括海青班僑生及中生共同參與，並以「浴火鳳凰」為演出主軸，展現勇猛無畏的精神。

王延年表示，龍華科大今年參賽隊伍結合鼓陣和新武術，編寫出創意宋江陣式，兼蓄傳統與創新創造出不同以往的演出，展現宋江陣的力與美，而表演中所有的道具都是在經費有限下，由學生們盡情發揮巧思創意自行製作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/