宜蘭河濱「彩虹」運動場完工 市公所辦鬥牛賽迎新球場

2019-04-09 16:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭河濱公園運動場近期完成改建，市公所預計4月13日舉辦「3對3籃球賽」，包含國高中男女組、社會男女及老馬組，另有三分球大賽、罰球競技等活動，要為剛完工的彩虹籃球場宣傳。

宜蘭河濱公園在1997年起，陸續在宜蘭河堤畔闢建運動場及自行車道，2016年移交宜蘭市公所維護管理。

不過，河濱公園相關設施使用逾20年，運動場地鋪面損壞，籃球架也腐蝕生鏽有安全疑慮，市公所去年向體育署爭取到1700萬元，改善籃球場球架以及新增照明設備等，還將地板鋪面用成「彩虹版」，讓運動場煥然一新。

配合「彩虹球場」啟用，市公所、宜蘭市民代表會及宜蘭市體育會合辦「宜蘭熊讚 三對三籃球賽」，分為國、高中男女組、社會男女組、老馬組等，同時報名還會贈送鋁製運動水壺。

市長江聰淵指出，宜蘭河濱公園在宜蘭市公所接手管理之後，提供足球場、槌球場、極限運動等多元的運動休閒設施，希望可以成為宜蘭市的休閒新亮點。」

市公所補充，籃球賽除高中男子、社會男子報名隊數為32及48隊外，其餘組別均為16隊，每隊以4人為限，活動免報名費，但需繳交300元保證金，賽後可辦理退費，民眾可上https://goo.gl/forms/emguxCdFL1fpXKZO2報名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/