南市新人議員聯合挺印尼移工投票

2019-04-09 12:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「我挺！4月14日在台印尼國民投票去」！市議員林易瑩、Ingay Tali、鄭佳欣、沈震東、許又仁今（9）日聯合呼籲聘僱有印尼籍員工的雇主們，在4月14日印尼總統暨國會議員大選不在籍投票當天，能夠給他們休假，讓這些遠渡重洋的移工朋友們得以履行民主權利。

市議員林易瑩表示，目前在台灣工作的印尼移工約27萬人，約佔台灣總移工人數38%，同時，印尼也是台灣第14大貿易夥伴，這些在台灣努力打拚的外籍朋友，在每個角落用他們的力量，撐起了台灣這個國家，不應該讓他們因為不在本國工作，導致民主權利打折。

Ingay Tali表示，印尼不在籍投票機制，值得台灣未來推動學習。

沈震東表示，外籍移工為台灣辛苦付出青春與精力，在外地打拚的精神十分令人讚賞，希望不管是產業或是社福機構的雇主若無法給休假，也可騰出一段時間，以統一派車方式給幾小時的時間讓印尼公民得以投票。

許又仁也表示，南市約有5萬8千多名外籍移工，其中印尼籍移工朋友有約1萬8千人， 投票是人民能行使的最基本參政權，呼籲雇主能主動讓他們放假參與印尼的不在籍投票。

鄭佳欣認為，讓印尼同胞履行公民義務，是對全球民主價值體系的尊重。

逢甲大學通識教育中心助理教授景榮表示，印尼實施的「不在籍投票（Absence Voting）」制度設計嚴謹，讓這些因工作無法於自己國內投票的選民，能夠在海外行使投票權，對於台灣未來對印尼發展意義重大。

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