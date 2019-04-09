兒童節抱枕禮物填充保麗龍球 竹北家長怨不妥

2019-04-09 11:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕兒童節前夕，新竹縣竹北市公私立幼兒園小朋友都收到一份禮物，但民進黨市民代表蔡蕥鍹接獲多名家長抱怨，送給幼童的抱枕，一玩就破，跑出一堆細小的保麗龍球，不小心可能會從鼻子或嘴巴吸入體內，且不環保，非常不合適。

竹北市公所民政課表示，市公所分送兒童節禮物已行之有年，依採購法招標，評審禮物；每年禮物不盡相同，但每年也都有不同意見。今年分送的後背包和抱枕如有瑕疵，都可到市公所免費更換，公所已請得標廠商提供抱枕填充物的無毒證明。

蔡蕥鍹在臉書社團分享，這次兒童節禮物，家長反映幼稚園分送的小抱枕，填充一堆超小的保麗龍球，小孩一玩就破，保麗龍立刻四處飄散，可能造成幼童不慎吸入的隱憂，且不環保，已要求公所改進，列入下次評選事項。

此文一貼出引發熱烈討論，家長抱怨「那小頭枕當晚就爆了，真的不好清，還得出動吸塵器，小孩瞬間沒有兒童節快樂的fu！」、「小抱枕一拿到，我發現這種的材質就收起來了⋯易破，吸入又危險！真的在當初就該多設想⋯」等。

後背包也有家長抱怨「有很重的味道（不好聞）為了避免健康疑慮，已扔。」、「行李包真的不實用⋯建議發放圖書禮卷什麼的」等。

民政課表示，今年兒童節禮物編列預算233萬5000元，採最有利標，由蕙泰有限公司得標，全市國小1萬6847人、每份禮品100元，幼兒園7984人、每份禮品70元。共有9名委員參與評審，3人外聘、6人內聘，蕙泰提供4家廠商樣品，以序位方式，最後分別選出小學生送送後背包、幼童送抱枕。

民政課長羅日昌說，除了實用等標準，評審委員也加入創意等考量，但每個人價值觀、偏好不同；公所立意良善，依程序採購，請大家多多包容。

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