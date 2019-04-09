「雷射剜除」中老年男人攝護腺肥大 醫：就像剝橘子般容易！

2019-04-09 11:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕85歲的陳老先生，去年因為受到家族基因影響，攝護腺肥大、頻尿問題隨著年齡愈來愈嚴重，經過台北雙和醫院泌尿科醫師高偉棠診斷，建議採用「雷射攝護腺剜除術」，高偉棠指出「雷射剜除術」的做法就像「剝橘子」，術後沒傷口、出血量少、而且清除最乾淨，2、3天即可出院，陳老先生「呷好逗相報」，他的兩個兄弟也來找高偉棠進行相同手術，生活品質大為改進。

高偉棠說，中高齡的男子，幾乎在中年後都會面對攝護腺肥大的困擾，但是每個人的忍受程度不同，隨著年齡增長、頻尿、晚上起來尿尿的次數增多，雖然可以靠吃藥有所改善，但是效果不佳。

高偉棠說，攝護腺手術大致分為傳統的「雙極電刀」、「雷射剜除」、「雷射切割」和「雷射汽化」4類，各有優缺點，「雙極電刀」有健保給付，病患負擔最低，但是手術方式易出血、易影響性功能，而且刮不乾淨，雷射手術的負擔約在12至18萬元，其中他最推薦「雷射剜除」手術，使用端點雷射光纖照到中央增生腺體和周圍區的界線，將增生組織完整剝離，利用機器絞碎洗出，手術時間不到2小時，癒後恢復時間也快。

高偉棠說，這種手術的特色就像剝橘子一樣，找出橘子肉和橘子皮中間的界線剝開，大幅減少組織創傷和出血，也確保攝護腺的增生組織清除乾淨，減低日後復發的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/