台東縣補助設置太陽能發電系統 每戶最高30萬元

2019-04-09 10:03

［記者張存薇／台東報導］台東縣日照充足，縣推動綠能產業，補助家戶屋頂設置太陽能光電發電系統，且今年放寬補助條件，只要是合法私有建築物即可申請，最高每戶可補助30萬元。

縣府財政及經濟發展處指出，今年「非公有補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」補助經費共800萬元，即日起公告開放申請，只要在11月30日前取得經濟部能源局同意備案、完成設備登記之設置者，得備齊相關文件縣政府財政及經濟發展處工商管理科申辦補助。

財經處說明，今年亦放寬申請條件，前2年限制必須為住宅或農舍使用才可申請，凡設置於縣內私有合法建築物屋頂均可提出，今年起使用用途不受限制，即全部或部分集合住宅、倉庫、農舍、工廠、屠宰場等，皆可申請補助。

財經處指出，補助計畫從2017年開始，已有89戶民眾申請，補助標準為設置總容量在10峰瓩以下者、每峰瓩補助1萬3000元，超過10峰瓩、未達20峰瓩，逾10峰瓩部分、每峰瓩補助1萬2000元，最高補助為30萬元。詳情請至台東縣政府網站便民服務下載表單或電洽縣府財經處工商管理科王小姐，電話：（089）330727。

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