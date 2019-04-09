爆紅秘境哈尤溪…八八風災後的美麗與哀愁

2019-04-09 09:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕你知道近幾年爆紅的屏東縣霧台鄉祕境哈尤溪是怎麼來的嗎？原來它是八八風災，崩落山石堆高河床形成通道後，才揭開這個外地人過去難以一窺的神祕面紗，然而在曝光之後，除了好評，還有隨之而來的山友批判，如何在部落自治與觀光遊憇間取得平衡，讓屏東縣政府原住民事務處長伍麗華今天（9日）忍不住在臉書發出長文，介紹這個「在時間之流努力創生的地方」，希望大家聽到在地人的聲音。

伍麗華以「再見哈尤溪」為題寫下所感，她說，前進高屏溪最大支流隘寮溪溯源，在源頭，大、小鬼湖延伸的溪流匯聚之處，一個充滿傳說之地，有個古老的部落Labuwan，它的意思是「原本就在這裡」。1930年，日本人理番政策下的集團移住，讓它離開了這神聖之地，來到現今的部落。

2009年，一場驚人大雨，大武族人不斷被安置在不同地方，最先在內埔農工，之後到長治分台，再來是榮民之家，最後是隘寮營區，政府雖然有計畫提供永久屋，不過族人沒有接受。一致共識下，當時的大武部落村長彭玉花，帶著族人一起回家。

部落齊力種回部落傳統作物，田地面積越來越大，作物種類越來越多，山雞、蔬菜、21個品種的小米，彷彿一座山中糧倉。

八八風災為河床從深山帶來大量的崩落土石，突然間，過去許多外地人難以進入的山區，堆高後的河床地反而成了通道，深山溪谷彷彿藝術走廊，讓外人得以窺探小鬼湖流下來的哈尤溪沿線那些保有神話傳說的美景。

部落的人很明白，大自然給機會，也會收回。只要暴雨一來，河谷的一切就得重新洗牌。

部落必須站出來守護。在各界好朋友的支持下，安心回到大武的常住人口有80人，其中60人投入部落勞動，農特產品、民宿、野溪賞魚、哈尤溪導覽車隊，無論參與哪一個產業，為的是在自己的土地生活，守護家鄉淨土。

部落自治、總量管制一旦啟動，外客不一定配合，硬闖或是檢舉等也就跟著來。部落說，挑戰永遠都有，現在回來的年輕人也在慢慢學習、慢慢調整，但是最重要的是「部落的凝聚力」，如同帶領大家走過八八風災的彭玉花前村長常說的「只要是部落的心在一起，外在沒有什麼不可以處裡的。」

文末，伍麗華說，愈挫愈勇的大武部落如同族人守護的哈尤溪，都是「台灣的山中傳奇」，除了指教，更需要我們一同呵護這得來不易的「堅持與重生」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/