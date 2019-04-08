龍崎月世界景觀 南市建議設置國家公園

2019-04-08 23:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行建設部門業務工作報告，由市府農業局及經發局進行報告及備詢。針對台南社大等環團提報龍崎工業區自然地景一案，台南市農業局長李朝塘表示，目前已完成「南市自然地景自然紀念物審議會設置要點」發布，待審議會成立後，即依自然地景辦法指定辦理，至於涉及台南和高雄泥岩地形的保護部分，將建議中央研議規劃設置國家自然公園。

市議員許又仁質詢表示，這是南市第一次發布自然地景、自然紀念物審議設置要點，希望市府應加快腳步辦理。

李朝塘表示，審議委員會已上簽給市長核准，待召集人確定後就可確定日期，召開首次會議，也會儘快來完成。

農業局表示，自然地景分類有自然保留區和地質公園，自然保留區管制較嚴格，文資法訂有罰則，非經主管機關許可禁止進入，其只供科學研究及少部分環境教育；地質公園的管制相對較寬鬆，文資法尚無規定罰則，其著重於在地社區的自主守護。

農業局表示，龍崎工業區未來完成地質及生態調查與整體評估後，將朝地質公園或自然保留區的方向規劃。涉及跨台南、高雄的泥岩地形的保護部分，則將建議中央研議規劃設置國家自然公園，統一保護及管理，並依蔡總統今年2月宣示的朝兼具觀光及文化景觀方向規劃，保存堊地地形的完整性，以維護自然地景。

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