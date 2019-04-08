耶馬溪不是溪 番婆鬼更不是鬼 埔里地名傳說超有趣

2019-04-08 22:49

〔記者佟振國／南投報導〕「耶馬溪」不是溪，「番婆鬼」也不是鬼！其實前者是南投縣埔里鎮水頭里早期源自日本的地名，後者則是平埔族女巫傳說，文史工作者潘樵表示，水頭里牛洞路段的溪谷與日本九州大分縣耶馬溪谷相似而得名，但正確的溪名是「南烘溪」，至於去年編纂出版的《埔里鎮志》卻將「番婆鬼」說成是「女性變成的鬼」，更是嚴重出包，因為女巫是人絕不是鬼，也必須修正。

為讓鄉親更認識自己的故鄉，今年埔里社區大學開辦「親近生態，認識埔里」課程，邀請文史工作者潘樵擔任授課老師，希望傳遞更多正確的生態觀念與鄉土知識，第一堂課就是「從錯誤的地名開始談起」。

潘樵說，埔里水頭里牛洞與魚池共和村之間的耶馬溪到底是不是溪？答案不是，因為早年日本人來到埔里，發現當地的峽谷十分壯麗，與日本九州大分縣的耶馬溪相似，遂以「耶馬溪」稱之，因此它是地名，正確的溪名是南烘溪。

潘樵更強調，公部門出版的書籍也未必完全正確，還可能成為錯誤資訊散播者，去年才編纂出版的《埔里鎮志》，對於平埔族「番婆鬼」傳說即出現「番婆鬼是女性變成的鬼」的一段文字，因為「番婆鬼」是平埔族的女巫，部落族人守護者，通常是年紀較長婦女，她是人，絕對不是鬼，必須修正。

也有平埔族人對於鎮志出包相當不以為然，認為鎮志的編纂團隊在考究平埔傳統文化歷史，均未知會與邀請族中耆老提供相關意見，非常不妥。

公所表示，埔里建城有140年歷史，鎮志首版絕對無法盡善盡美，冀望未來能夠繼續增修，讓埔里歷史更加完整。

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