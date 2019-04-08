神龍擺尾！澎澎灘「變胖變大」 疑水文及氣候變遷影響

2019-04-08 17:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖空拍攝影家郭偉民拍攝空照圖，與去年11月24日拍攝圖相比，赫然發現澎湖縣鳥嶼外海的澎澎灘「變胖又變大」了！澎湖海洋生物中心主任謝恆毅表示，疑與水文與氣候變遷有關，將於近日內派員登島調查。

澎澎灘位於鳥嶼西南方，員貝嶼北側海域所新生的沙洲，長約1000公尺，退潮時已與鳥嶼相連，1977年出版的白沙鄉誌，尚未見諸史冊記載，根據當地耆老表示，1987年韋恩颱風過後才浮現沙洲，由於形狀隨潮流忽大忽小，當地人稱為活龍灘，後時任台灣省長宋楚瑜巡視取名為「魚〈宋楚瑜〉水〈陳萬水〉灘」，隨後又更名為澎澎灘。

由於澎澎灘為夏季燕鷗棲息地，但因當地遊艇業者也利用發展觀光休憩業，在澎湖縣政府農漁局生態保育科主導下，島上四分之三劃設為燕鷗生態保育區，四分之一由觀光業者使用，並圍籬畫線區隔，但今年生態保育科人員登島，發現燕鷗範圍未變，業者使用的範圍卻變更大，還超越燕鷗保育區，同時島上原本4公尺高的航道指示燈，遭珊瑚礁碎屑掩蓋僅剩下2公尺。

針對澎澎灘變大變肥，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，去年侵襲澎湖的颱風較少，加上越冬東北季風不強，應是水文與氣候環境改變，導致珊瑚碎屑淤積才會變大變肥，目前鳥嶼由東往西連接澎澎灘，至於未來是否會與員貝嶼相連，由於航道水深23至30米，暫時性可能不大，近日將派員登島實地調查，期望解開變胖變大之謎。

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