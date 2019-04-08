讓酒駕初犯體驗坐監 道安講習移師舊看守所

2019-04-08 16:18

［記者王秀亭／台東報導］為讓酒駕初犯心生警惕，台東監理站首度將道安講習移師至昔日的台東看守所（現為矯正藝文展示館），讓酒駕初犯者走進監獄房舍，體驗被關的感覺。

「與其看宣導影片或聽講座，不如實地到監獄體驗。」周志昌說，矯正藝文展示館的前身是台東看守所，前方辦公空間作為展示空間外，監獄房舍內部幾乎保留，且與台東監獄相似，道安講習學員直接參訪、接觸監所設施，可留下深刻感觸與印象。

今天下午25名酒駕初犯者，在台東監獄人員帶領下，逐一參觀中央台、看守所內僅有一個籃球場大的戶外活動空間，一走進房舍內部，就能明顯感受到空間狹小、悶熱，不少學員好奇走進內部一探究竟，對多人擠在狹小空間內直呼好難受，也有學員寧願留在房舍外的走廊，連門都不肯踏進一步。

台東監獄典獄長林順斌表示，因酒駕入監服刑的收容人約佔台東監獄總收容人23%，比例是全國各監所最高，與台東監理站連結，提供道安講習場所，基於社會責任外，更盼透過跨領域的合作，達到提前預防效果，酒駕初犯者不再酒駕，盡量留在社會、家庭，不要進到監所裡。

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