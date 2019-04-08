竹市產業職人雜誌 「IN新竹」創刊號今上市了

2019-04-08 16:21

［記者洪美秀／新竹報導］展現產業職人風貌，新竹市府產發處今天出版「IN新竹」產業季刊創刊號雜誌，呈現各類職人在不同產業的堅持與風貌，已在全國誠品、金石堂、博客來和竹市各大飯店、咖啡館見刊，市長林智堅說，看到這本職人產業雜誌的誕生，讓人感動，透過「IN新竹」把竹市第一線的產業故事留下紀錄，對行銷竹市有很大幫助。

「IN新竹」產業季刊第一期已出版，主題是竹市的定置漁場，市府今天也選在明發定置漁場舉辦「IN新竹」創刊號發布記者會，IN是產業Industry的字首，也包含職人堅持的Insistence、創新精神的Invention的意涵，也有邀請全台了解新竹內涵的Invitation之意，此刊物有別其他政府出版品，以類職人風格打造，未來每期將選定一個產業專題深入介紹新竹產業的內容與特色。

林智堅說，這本雜誌的誕生是他一直都想做的刊物，創刊號中他最喜歡有關魚類手繪圖鑑的設計，讓在海邊長大的他很有感，不僅有溫度還有深度，民眾更可拿著「IN新竹」按圖索驥，來新竹深度旅遊。

林智堅說，創刊號主題明發定置漁場與鱷魚蚊香，不僅介紹定置漁場，還介紹陪著全台灣走過60年的蚊香品牌-鱷魚蚊香，同時也記錄蓪草的製作，是了解竹市產業發展的入門雜誌，未來將定期出刊，介紹竹市各行各業的職人故事。

明發定置漁場業者鄭明發說，定置網是西海岸罕見的地方產業，市府團隊主動關心，推廣竹市多樣化產業，讓辛苦的農漁民、製造業也能被看見，一定能帶動地方產業發展，也讓他在新竹工作32年，深以為榮。

產發處長吳甲天說，「IN新竹」是第一個政府發行於一般通路的期刊，不同以往的政府期刊，除在竹市各大咖啡店、飯店可見，一般通路都有販售，目的就是希望讓更多民眾能觸及，並到竹市消費，更是深度旅遊竹市的參考。

吳甲天說，創刊號除介紹定置漁場，專欄介紹如何在明發定置漁場搶新鮮魚獲，以插畫方式介紹季節性海魚，並提供海鮮美食料理餐廳資訊。

也包括香山工業區著名品牌-鱷魚蚊香的產業，述說如何陪著全台灣走過60年；並介紹號稱「天然保麗龍」的蓪草，蓪草紙雖隨著時代演進悄悄退場，仍有一群人在新竹守護著蓪草文化的最後一股香火。

同時刊物也規劃跨界交流單元，首期邀請台中范特喜微創文化負責人-鍾俊彥與林智堅展開跨界對談，包括談到古蹟修復與「世界大同城市共好」等經歷，還有改造老屋的經驗等，期許提升產業競爭力。

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